Від панків до емо: у Лондоні відкриють музей, присвячений молодіжним субкультурам

У Лондоні відкриють музей, присвячений підлітковій культурі та субкультурам. Новий Museum of Youth Culture запрацює 15 травня в районі Камден — поки що в підвалі житлового комплексу, який ще не до кінця привели до ладу. Про це повідомляє The Guardian.

Попри досить сирі умови на старті, проєкт уже зібрав приголомшливу колекцію — понад 100 тисяч експонатів, що охоплюють історію британських субкультур: від модів і панків до рейверів і емо.

У колекції знаходяться архівні фото, зокрема роботи Гевіна Вотсона про скінхедів, постери, одяг і культові речі на кшталт велосипеда Raleigh Chopper чи ранньої моделі музичного плеєра Sony Walkman.

Частину експонатів передали самі британці. Наприклад, у музеї зберігатимуть шкільні сорочки з написами однокласників, кастомізовані речі фанатів музики та особисті артефакти з різних епох. Один із дарувальників передав зварювальну маску з написом «HATE», в якій ходив на панк-концерти в 1970-х, щоб його не впізнали на роботі.

Ідея музею належить Джону Свінстеду, який почав збирати архів ще близько 30 років тому у власному сараї. Згодом колекція переросла у фотопроєкт, а пізніше у повноцінну музейну концепцію.

Команда каже, що хоче показати історію «знизу» — через особисті речі та досвід самих учасників субкультур. Сам музей задуманий не лише як виставковий простір. Там планують проводити події, відкрити магазин і створити щось на кшталт сучасного молодіжного клубу.

Автори проєкту також відкидають твердження, що субкультури зникли. На їхню думку, вони просто змінили форму. Замість великих «тусовок» з чіткою ідентичністю з’явилися гнучкіші спільноти, наприклад, навколо кей-попу чи аніме, які теж мають власний стиль, естетику і фан-базу.