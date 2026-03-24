Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Від панків до емо: у Лондоні відкриють музей, присвячений молодіжним субкультурам

Іван Назаренко 24 березня 2026
254

У Лондоні відкриють музей, присвячений підлітковій культурі та субкультурам. Новий Museum of Youth Culture запрацює 15 травня в районі Камден — поки що в підвалі житлового комплексу, який ще не до кінця привели до ладу. Про це повідомляє The Guardian.

Попри досить сирі умови на старті, проєкт уже зібрав приголомшливу колекцію — понад 100 тисяч експонатів, що охоплюють історію британських субкультур: від модів і панків до рейверів і емо.

У колекції знаходяться архівні фото, зокрема роботи Гевіна Вотсона про скінхедів, постери, одяг і культові речі на кшталт велосипеда Raleigh Chopper чи ранньої моделі музичного плеєра Sony Walkman.

Частину експонатів передали самі британці. Наприклад, у музеї зберігатимуть шкільні сорочки з написами однокласників, кастомізовані речі фанатів музики та особисті артефакти з різних епох. Один із дарувальників передав зварювальну маску з написом «HATE», в якій ходив на панк-концерти в 1970-х, щоб його не впізнали на роботі.

Ідея музею належить Джону Свінстеду, який почав збирати архів ще близько 30 років тому у власному сараї. Згодом колекція переросла у фотопроєкт, а пізніше у повноцінну музейну концепцію.

Команда каже, що хоче показати історію «знизу» — через особисті речі та досвід самих учасників субкультур. Сам музей задуманий не лише як виставковий простір. Там планують проводити події, відкрити магазин і створити щось на кшталт сучасного молодіжного клубу.

Автори проєкту також відкидають твердження, що субкультури зникли. На їхню думку, вони просто змінили форму. Замість великих «тусовок» з чіткою ідентичністю з’явилися гнучкіші спільноти, наприклад, навколо кей-попу чи аніме, які теж мають власний стиль, естетику і фан-базу.

Мітки
Новини
Читайте також
На Сумщині росіяни зруйнували будівлю Гетьманського національного природного парку Росіяни атакували центр Львова — пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря і костел Святої Марії Магдалини NASA інвестує $20 мільярдів у створення постійної бази на Місяці OpenAI додала в ChatGPT сховище для всіх завантажених і створених файлів
Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026 Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026 Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.