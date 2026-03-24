Трамп встановив у Білому домі копію статуї Христофора Колумба, яку повалили під час протестів Black Lives Matter

Дональд Трамп розпорядився встановити у Білому домі статую Христофора Колумба. Рішення вже викликало нову хвилю дискусій у США про історичну пам’ять і те, як країна має осмислювати власне минуле, пише Euronews.

Скульптуру розмістили поруч із адміністративною будівлею імені Ейзенхауера. Це копія пам’ятника, встановленого в Балтиморі у 1984 році, який знесли під час протестів після вбивства Джорджа Флойда у 2020-му.

Тодішні події стали одним із наймасштабніших сплесків протестів у США за десятиліття — на тлі руху Black Lives Matter почалося переосмислення історичних символів, пов’язаних із колонізацією та расизмом. У різних містах країни тоді масово повалювали пам’ятники Колумбу.

White House installs Christopher Columbus statue made from remains of toppled sculpture https://t.co/vkavfKHskT pic.twitter.com/Jcl63QUHbr — New York Post (@nypost) March 22, 2026

У Білому домі пояснюють нове встановлення як спробу відновити баланс у ставленні до історії. Там наголошують, що Колумб є важливою фігурою західної цивілізації, а його експедиції стали початком європейської присутності в Америці. Сам Трамп назвав його першим американським героєм.

Прихильники цього рішення сприймають його як жест на захист культурної спадщини та національної ідентичності. Водночас критики вважають це кроком назад, мовляв, йдеться про реабілітацію постаті, яку багато хто пов’язує з початком колонізації та насильства проти корінних народів.

Статую передали італо-американські організації, і вона стала частиною політики Трампа щодо повернення символів, які раніше прибирали з публічного простору. Зокрема, він уже виступав за відновлення святкування Дня Колумба замість альтернативного Дня корінних народів.