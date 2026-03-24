NASA інвестує $20 мільярдів у створення постійної бази на Місяці

NASA планує інвестувати близько $20 мільярдів у створення постійної бази на Місяці. Проєкт розрахований на найближчі сім років і має закласти основу для довготривалого перебування людей на супутнику Землі, пише Bloomberg.

Нову стратегію представили у Вашингтоні в межах місячної програми Artemis. Вона передбачає поступовий перехід до повноцінної інфраструктури з житловими модулями, транспортом і системами забезпечення життя.

Паралельно агентство оголосило про розробку нового космічного корабля з ядерною установкою — Space Reactor-1 Freedom. Його планують використати для місій на Марс уже наприкінці десятиліття, зокрема для доставки техніки на поверхню планети.

NASA ставить на паузу проєкт орбітальної станції Gateway, яку раніше планували розмістити навколо Місяця. Частину вже розроблених модулів хочуть адаптувати для використання на поверхні.

Будівництво місячної бази розділять на кілька етапів. Спочатку роботизовані місії та тестування технологій, включно з новими системами зв’язку. Далі — розгортання інфраструктури з посадковими модулями, роверами, дронами, енергосистемами та іншим обладнанням, необхідним для постійної присутності людини.

Програма Artemis уже коштувала десятки мільярдів доларів і регулярно стикається із затримками. До того ж реалізація планів залежить від фінансування Конгресу та готовності приватних партнерів, серед яких SpaceX і Blue Origin, які працюють над місячними посадковими модулями.

Найближчий крок — місія Artemis II, під час якої астронавти вперше за понад 50 років облетять Місяць. Вона має підготувати ґрунт для висадки людей, яку зараз планують на 2028 рік.