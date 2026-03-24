Росіяни атакували центр Львова — пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря і костел Святої Марії Магдалини

Удень 24 березня російські безпілотники атакували Львів. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, а також низку пам’яток архітектури й культурних об’єктів. Про це повідомили міський голова Андрій Садовий і голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами Козицького, пошкодження зазнала пам’ятка архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря, розташований у межах історичного ареалу Львова, внесеного до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охопило примурні будівлі комплексу, а ступінь ушкоджень мають визначити фахівці.

Як повідомляє телеграм-канал «Український Арт Дайджест від [esthète] Газети», під час прильоту шахеда також постраждав костел Святої Марії Магдалини XVII століття, де зараз розташований Будинок органної та камерної музики. Там, за попередніми даними, розбите майже все скління вікон. Пошкодження даху і вікон також зазнав музей «Тюрма на Лонцького».

Окрім центру міста, удар зачепив і житлову забудову. Один із дронів двічі влучив у будинок на проспекті Червоної Калини на Сихові, а на початку вулиці Бандери впали уламки. Станом на 18:57 в лікарнях міста вже 17 поранених.

На атаку відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він закликав ЮНЕСКО негайно відреагувати на удар по центральній частині Львова, наголосивши на культурній цінності міста та пошкодженні об’єкта спадщини під посиленим захистом.