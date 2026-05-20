Київська бієнале проведе в Берліні масштабну виставку «Птах, що не може приземлитися»

З 11 червня до 13 вересня 2026 року в Берліні відбудеться масштабна виставка та програма подій «Птах, що не може приземлитися» в межах Київської бієнале. Проєкт, який повністю займе будівлю Інституту сучасного мистецтва KW, є міжнародною ініціативою на перетині мистецтва, політики та соціальної критики.

У контексті зростання політичної турбулентності проєкт розглядає поняття «Близькосхідної Європи», а також історії конфліктів, колоніальності та імперіалізму на її теренах. Пов’язуючи пострадянську Східну Європу із Центральною і Південно-Західною Азією та Середземномор’ям, виставка порушує питання про творення смислу й відчуття приналежності в часи війни, невизначеності та відчуження.

У бієнале беруть участь понад 40 митців і мисткинь із різних поколінь і спільнот, які мешкають у Берліні та за його межами. Серед учасників заявлені Гіто Штеєрл, Мона Хатум, Саодат Ісмаїлова, Олексій Радинський, Анна Звягінцева, Хейналі та Андріана-Ярослава Саєнко, Дана Кавеліна, Альона Каравай, Катаріна Гривул, Ігор Цимбровський та інші.

«Представлені роботи сформовано життєвим досвідом: вони віддзеркалюють розриви, спогади про міграцію та їхню афективну архітектуру, а також сліди історії, які зберігаються як у наших тілах, так і в просторах, де ми живемо», — зазначають організатори.

Паралельна програма подій фокусується на практиках за участі діаспорних спільнот Берліна та включатиме перформанси, концерти, сесії-слухання і дискусії про міграцію, виключення, співіснування, а також екстрактивізм і нафто-капіталізм.

Кураторську команду інституту KW очолює Софі Кроґ Крістенсен, кураторкою перформативної програми виступає Лорена Хуан, а куратором дискурсивної програми — український культуролог Василь Черепанин.

Проєкт «Птах, що не може приземлитися» продовжує теми бієнале 2025 року, яка проходила у форматі виставок у Варшаві, Антверпені, Дніпрі, Києві та Лінці.