У США виростили курчат у штучній яєчній шкаралупі, надрукованій на 3D-принтері

Ірина Маймур 20 травня 2026
Американська біотехнологічна компанія Colossal Biosciences заявила, що виростила 26 курчат у штучній яєчній шкаралупі, надрукованій на 3D-принтері. Технологію хочуть використовувати для збереження зникомих видів птахів і майбутніх експериментів із відтворення вимерлих тварин, пише MIT Technology Review.

Штучна оболонка має овальну ґратчасту структуру й мембрану, яка пропускає кисень подібно до природної шкаралупи. Під час експерименту дослідники переносили вміст курячих яєць у штучну оболонку, додавали кальцій, який ембріони зазвичай отримують зі шкаралупи, і поміщали систему в інкубатор. За розвитком курчат можна було спостерігати в реальному часі.

У Colossal Biosciences кажуть, що розробка може стати частиною проєктів із так званої деекстинкції — спроб відтворити вимерлі види. Зокрема, компанія звернула увагу на гігантського моа — нелітаючого птаха з Нової Зеландії, чиї яйця були значно більшими за яйця сучасних птахів.

Водночас до відтворення моа ще далеко. Для цього науковцям потрібно дослідити ДНК зі старих кісток і внести тисячі змін у геном сучасного птаха. Крім того, ембріону моа навряд чи вистачило б поживних речовин із курячого яйця.

Незалежні науковці ставляться до заяв компанії стримано. Вони наголошують, що систему Colossal не варто називати повністю штучним яйцем, адже для розвитку ембріона все одно використовували природні компоненти яйця. Подібні експерименти зі штучними оболонками проводили й раніше, хоча система Colossal може бути складнішою завдяки мембрані, яка регулює доступ кисню.

Еволюційний біолог Вінсент Лінч з Університету Буффало зазначив, що навіть у разі успіху йтиметься про генетично модифікованого птаха, а не справжнє повернення моа. Частина експертів також вважає, що такі технології доцільніше застосовувати для збереження сучасних рідкісних видів, а не для спроб відтворити вимерлих тварин.

Фото на обкладинці ілюстративне: Ramiro Martinez / Unsplash
