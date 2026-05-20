Найстаріший міст Парижа перетворять на гігантську «печеру» — це проєкт художника JR

Найстаріший міст Парижа, Пон-Неф, знову змінить свій вигляд. Французький художник JR розпочав монтаж монументальної тимчасової інсталяції під назвою «Печера Пон-Неф» (La Caverne du Pont Neuf). Проєкт покликаний створити діалог між минулим і теперішнім, пише Euronews.

Конструкція сягатиме 120 метрів завдовжки, 20 метрів завширшки та до 18 метрів заввишки. За задумом автора, міст повністю трансформується у печеру. Роботи планують завершити до 6 червня.

Проєкт є повністю імерсивним — усередині простору лунатиме спеціальний звуковий супровід, створення якого JR довірив колишньому учаснику Daft Punk Тома Бангальтеру.

Реакція парижан на ініціативу розділилася. Поки одні містяни радіють, що Париж залишається живим і динамічним майданчиком для мистецтва, інші висловлюють скепсис і зазначають, що інсталяція їх не вражає.

Цей проєкт з'явиться через сорок років після легендарної акції художників Крісто та Жанни-Клод, які повністю обгорнули Пон-Неф тканиною у 1985 році. Як і тоді, робота JR реалізується без залучення бюджетних коштів — її повністю фінансують приватні меценати.

«Печера Пон-Неф» буде відкритою для всіх охочих цілодобово. Інсталяція працюватиме з 6 по 28 червня.