Оповідання, яке нагородили премією Commonwealth Foundation, можливо, написав ШІ

Іван Назаренко 20 травня 2026
Оповідання «The Serpent in the Grove», яке минулого тижня отримало регіональну премію Commonwealth Foundation для карибського регіону, опинилося в центрі скандалу через підозри у використанні штучного інтелекту, пише The Guardian.

Організатори конкурсу та літературний журнал Granta, який опублікував твір, заявили, що поки не можуть підтвердити або спростувати ці звинувачення.

Автором оповідання вказаний Джамір Назір — 61-річний письменник із небагатьма відомими публікаціями. Сам текст розповідає про напружені стосунки подружжя, яке живе на фермі біля загадкового лісу.

Сумніви щодо авторства з'явилися майже одразу після публікації. Частина літературних критиків звернули увагу на характерні мовні шаблони, які часто асоціюють із генеративним ШІ: повторювані конструкції типу «не X, а Y», надмірно згладжений стиль і специфічні синтаксичні повтори.

Одним із найгучніших критиків став Ітан Молік із Пенсильванського університету. У Bluesky він написав, що це «на 100% ШІ-згенерована історія», посилаючись на результати сервісу Pangram — одного з популярних ШI-детекторів. Платформа визначила текст як створений штучним інтелектом.

Користувачі також почали аналізувати LinkedIn автора, де знаходили пости про розвиток ШІ, автоматизацію та вплив генеративних моделей на ринок праці.

У Commonwealth Foundation пояснили, що під час конкурсу не використовують ШI-детектори для перевірки рукописів. За словами представників фонду, передавання неопублікованих текстів стороннім сервісам створює ризики для авторських прав.

Організатори також наголосили, що всі учасники письмово підтверджують: подані роботи є їхнім оригінальним твором і не були створені за допомогою ШІ.

Водночас видавчиня Granta Сігрід Раусінг визнала, що ситуація виглядає неоднозначною. За її словами, редакція перевірила текст через Claude, але навіть вона не дала чіткої відповіді. Сервіс припустив, що оповідання навряд чи було повністю згенероване ШІ, але водночас могло бути частково створене або суттєво відредаговане за його допомогою.

Раусінг заявила, що судді конкурсу, можливо, нагородили ШІ-плагіат, хоча остаточних доказів поки немає і, можливо, ніколи не буде.

Фото: Rhamely / Unsplash
