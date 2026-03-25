В Австралії дівчину, яка наклеїла очі на скульптуру в громадському місці, змусили виплатити штраф

Іван Назаренко 25 березня 2026
У Південній Австралії 20-річну дівчину визнали винною у вандалізмі через наклеєні «очі» на скульптуру в громадському місці. Інцидент стався ще у вересні минулого року, але рішення суд ухвалив лише зараз, пише BBC.

Амелія Вандерхорст зізналася у порушенні в суді міста Маунт-Гамб’єр. Її зобов’язали виплатити близько 2000 австралійських доларів компенсації та відпрацювати 60 годин громадських робіт.

Йдеться про скульптуру Cast in Blue, яку місцеві жартома називають «синьою плямою». Роботу встановили у 2023 році, і вона одразу викликала суперечки через дизайн і вартість. Після появи «декору» з наліпок виявилося, що зняти їх без пошкодження поверхні практично неможливо.

За словами адвоката, у ніч інциденту дівчина була у стані сильного алкогольного й наркотичного сп’яніння. Спочатку їй інкримінували пошкодження майна, але згодом справу перекваліфікували на графіті.

У міській раді наголосили, що навіть такий, на перший погляд, невинний жарт є умисним пошкодженням публічного мистецтва. Скульптура, яка коштувала понад 130 тисяч австралійських доларів, зображає доісторичну тварину — гігантського сумчастого мурахоїда, що колись мешкав у цьому регіоні.

Сама Вандерхорст після інциденту відмовилася від збору коштів на адвоката і повернула донати. За словами захисту, вона вже намагається змінити спосіб життя і уникати подібних ситуацій у майбутньому.

