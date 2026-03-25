Перформанс художниці з Південної Африки, який зняли з бієнале, усе ж покажуть у Венеції

Іван Назаренко 25 березня 2026
Перформанс Elegy південноафриканської художниці Габріель Голіат зняли з участі у Венеційській бієнале. Але його все ж покажуть у Венеції, хоча й поза офіційною програмою, пише The Guardian.

Роботу представлять у форматі відеоінсталяції в церкві Chiesa di Sant’Antonin у районі Кастелло. Показ триватиме три місяці, починаючи з 4 травня. Локація розташована поруч із основними майданчиками бієнале, але не входить до її структури.

Проєкт планували показати в національному павільйоні Південної Африки, однак його скасували рішенням міністра культури Гейтона Маккензі. Він заявив, що тематика роботи є надто суперечливою через зв’язок із війною в Газі. Після цього уряд країни не подав іншу експозицію, тож павільйон залишиться порожнім.

Elegy — це невербальний перформанс: сім виконавиць по черзі виходять із темряви та тримають одну ноту максимально довго. Проєкт створили як форму вшанування жінок, убитих унаслідок сексуалізованого або расового насильства.

У версії для Венеції робота також присвячена двом жінкам народу нама, загиблим у колоніальний період, і палестинській поетесі Хіба Абу Нада, яка загинула у 2023 році в секторі Гази.

Художниця намагалася оскаржити рішення уряду в суді, але програла справу напередодні дедлайну подачі на бієнале. Зараз триває процес апеляції.

