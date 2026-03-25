У Нідерландах, ймовірно, знайшли рештки мушкетера д’Артаньяна

У нідерландському місті Маастрихт під підлогою церкви Святих Петра та Павла виявили рештки, які можуть належати легендарному мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, більш відомому як д’Артаньян. Про це повідомляє BBC.

Священник Йос Валке, який брав участь у розкопках, заявив, що майже впевнений у цій версії. За його словами, на це вказує одразу кілька деталей: поховання розташоване безпосередньо під колишнім вівтарем, поруч знайшли мушкетну кулю, а також монету 1660 року.

Відомо, що д’Артаньян загинув у 1673 році під час облоги Маастрихта, коли війська Людовика XIV намагалися захопити місто. Вважається, що його вбила куля, яка влучила в горло, після чого французькі солдати поховали його неподалік місця бою — саме в районі цієї церкви.

More than 350 years after the death of the legendary French musketeer, human remains have been found beneath the floor of a Dutch church that could belong to him.



Утім, археологи поки що обережніші в оцінках. Один із дослідників, Вім Дейкман, наголошує, що остаточні висновки можна буде зробити лише після ДНК-аналізу. Зразки вже відправили на дослідження до Німеччини, а частину кісток додатково вивчають, щоб встановити стать, вік і походження похованої людини.

Ім’я д’Артаньяна стало всесвітньо відомим завдяки романам Олександра Дюма, зокрема «Три мушкетери», де він постає одним з головних героїв. Водночас сам персонаж мав реальний історичний прототип — офіцера, який служив при дворі французького короля.