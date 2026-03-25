Авіакомпанія Wizz Air натякнула на відновлення роботи в Україні

Європейський лоукостер Wizz Air готується до можливого відновлення роботи в Україні. На це вказують нові оголошення про набір персоналу, пише Oboz.ua.

25 березня у соцмережах з’явилася реклама із запрошенням на онлайн-зустріч для пілотів дочірньої структури Wizz Air Malta. В оголошенні зазначено: «Україно, ми повертаємось додому». Інформаційну сесію запланували на 15 квітня — там обіцяють розповісти про умови роботи, зарплати, бонуси та нові підходи до формування екіпажів.

У формі для кандидатів також є окреме питання про зацікавленість у роботі саме в Україні.

Окрім онлайн-заходу, Wizz Air анонсувала серію офлайн-зустрічей для потенційних співробітників у Європі. Там команда компанії планує особисто знайомитися з кандидатами та розповісти про майбутні можливості.

Українська влада вже готується до поступового відновлення авіасполучення. При Міністерстві розвитку громад і територій України створили спеціальну робочу групу, яка має напрацювати рішення щодо запуску цивільних польотів і захисту аеропортової інфраструктури.

Раніше про готовність повернутися на український ринок також заявляли інші перевізники, зокрема Ryanair, LOT Polish Airlines, airBaltic та українська SkyUp Airlines.