Іван Назаренко 25 березня 2026
Авіакомпанія Wizz Air натякнула на відновлення роботи в Україні

Європейський лоукостер Wizz Air готується до можливого відновлення роботи в Україні. На це вказують нові оголошення про набір персоналу, пише Oboz.ua.

25 березня у соцмережах з’явилася реклама із запрошенням на онлайн-зустріч для пілотів дочірньої структури Wizz Air Malta. В оголошенні зазначено: «Україно, ми повертаємось додому». Інформаційну сесію запланували на 15 квітня — там обіцяють розповісти про умови роботи, зарплати, бонуси та нові підходи до формування екіпажів.

У формі для кандидатів також є окреме питання про зацікавленість у роботі саме в Україні.

Окрім онлайн-заходу, Wizz Air анонсувала серію офлайн-зустрічей для потенційних співробітників у Європі. Там команда компанії планує особисто знайомитися з кандидатами та розповісти про майбутні можливості.

Українська влада вже готується до поступового відновлення авіасполучення. При Міністерстві розвитку громад і територій України створили спеціальну робочу групу, яка має напрацювати рішення щодо запуску цивільних польотів і захисту аеропортової інфраструктури.

Раніше про готовність повернутися на український ринок також заявляли інші перевізники, зокрема Ryanair, LOT Polish Airlines, airBaltic та українська SkyUp Airlines.

У Нідерландах, ймовірно, знайшли рештки мушкетера д’Артаньяна Перформанс художниці з Південної Африки, який зняли з бієнале, усе ж покажуть у Венеції Ромком із Зендеєю потрапив у скандал ще до прем’єри — фільм звинувачують у неетичності Amazon придбав стартап, який створює роботів-гуманоїдів дитячого розміру
Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026 Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026

