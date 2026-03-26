Іван Назаренко 26 березня 2026
Суд США зобов'язав YouTube та Meta виплатити $6 мільйонів компенсації дівчині із залежністю від соцмереж

У США присяжні винесли вердикт у справі про «залежність від соцмереж», визнавши компанії Meta та YouTube відповідальними за шкоду, завдану молодим користувачам, пише Variety.

Розгляд справи відбувався в Лос-Анджелесі і стосувався позову 20-річної мешканки Каліфорнії Кейлі Г. М., яка заявила, що активне користування Instagram і YouTube у підлітковому віці призвело до залежності, погіршення психічного стану, депресії та суїцидальних думок.

Суд погодився з аргументами позивачки, вказавши, що платформи були свідомо спроєктовані так, щоб утримувати увагу користувачів, навіть якщо це шкодить їхньому здоров’ю.

Спочатку присяжні присудили $3 мільйони компенсації, розподіливши відповідальність 70% на Meta і 30% — на YouTube. Однак далі суд дійшов висновку, що компанії діяли з ознаками «зловмисності, пригнічення або шахрайства», і додатково призначив ще $3 мільйони штрафних виплат.

У підсумку Meta має сплатити $4,2 мільйона, а YouTube — $1,8 мільйона. У компанії вже заявили, що не погоджуються з рішенням і планують подати апеляцію, наполягаючи на тому, що надають достатню увагу безпеці підлітків.

Фото: Julian / Unsplash
Творчиня ШІ-акторки Тіллі Норвуд розповіла про погрози смертю через свій проєкт Будинок природи у Києві тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи Google випустила ШІ-модель, яка генерує музичні треки до трьох хвилин LEGO випустить найбільший набір в історії — копію собору Саґрада Фамілія
Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026 Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026

