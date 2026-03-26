Суд США зобов'язав YouTube та Meta виплатити $6 мільйонів компенсації дівчині із залежністю від соцмереж

У США присяжні винесли вердикт у справі про «залежність від соцмереж», визнавши компанії Meta та YouTube відповідальними за шкоду, завдану молодим користувачам, пише Variety.

Розгляд справи відбувався в Лос-Анджелесі і стосувався позову 20-річної мешканки Каліфорнії Кейлі Г. М., яка заявила, що активне користування Instagram і YouTube у підлітковому віці призвело до залежності, погіршення психічного стану, депресії та суїцидальних думок.

Суд погодився з аргументами позивачки, вказавши, що платформи були свідомо спроєктовані так, щоб утримувати увагу користувачів, навіть якщо це шкодить їхньому здоров’ю.

Спочатку присяжні присудили $3 мільйони компенсації, розподіливши відповідальність 70% на Meta і 30% — на YouTube. Однак далі суд дійшов висновку, що компанії діяли з ознаками «зловмисності, пригнічення або шахрайства», і додатково призначив ще $3 мільйони штрафних виплат.

У підсумку Meta має сплатити $4,2 мільйона, а YouTube — $1,8 мільйона. У компанії вже заявили, що не погоджуються з рішенням і планують подати апеляцію, наполягаючи на тому, що надають достатню увагу безпеці підлітків.