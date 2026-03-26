У Камбоджі відновили статую бога Шиви, зруйновану тисячу років тому

У Камбоджі представили відновлену 10-метрову скульптуру «Танцюючий Шива», яку зібрали з понад 10 тисяч фрагментів після років реставрації. Про це повідомляє Euronews.

Статую відкрили в центрі охорони пам'яток Ангкора. Вона походить із давнього міста Кох Кер, що колись було столицею Кхмерської імперії. Скульптура з пісковику, створена приблизно у X столітті, зображує бога Шиву з десятьма руками і п’ятьма обличчями — символами космічної енергії та рівноваги.

Протягом століть статуя була зруйнована. Спершу, ймовірно, впала, а згодом зазнала значних пошкоджень у періоди воєн і мародерства. У підсумку від неї залишилися тисячі уламків.

Cambodia has unveiled a restored 10th-century Dancing Shiva statue from Koh Ker, rebuilt from more than 10,000 fragments after years of careful conservation.

Відновлення тривало п’ять років і стало спільним проєктом камбоджійських фахівців та французького інституту Далекого Сходу. Під час роботи спеціалісти зібрали всі фрагменти та змогли точно поєднати понад 700 з’єднань.

Сам Кох Кер у 2023 році внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. У майбутньому влада планує повернути статую на її первісне місце, щоб вона стала частиною туристичного маршруту.

Паралельно Камбоджа продовжує повертати культурні цінності з-за кордону. Зокрема, нещодавно країна отримала десятки артефактів, пов’язаних із діяльністю контрабандиста Дугласа Летчфорда.