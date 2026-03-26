Науковці створили для сканування мозку нейроімплант розміром із кристал солі

Іван Назаренко 26 березня 2026
Дослідники Корнелльського університету в США створили мікроскопічний нейроімплант, який за розмірами можна порівняти із кристалом солі, але при цьому він має властивість бездротово передавати сигнали мозку протягом більш ніж року. Про це повідомляє ScienceDaily.

Сам пристрій отримав назву MOTE (microscale optoelectronic tetherless electrode). Його створенням керував професор Альоша Молнар разом із дослідником Сунву Лі. Імплант не потребує дротів і працює за допомогою світла.

Пристрій використовує червоні та інфрачервоні лазери, які проходять крізь тканини мозку. Він зчитує електричну активність і передає її у вигляді імпульсів інфрачервоного світла. За це відповідає напівпровідниковий діод із арсеніду галію-алюмінію — матеріалу, який застосовується і в звичайних мікрочипах.

Фото: Cornell University

Розмір імпланту складає приблизно 300 мікронів у довжину і 70 мікронів у ширину. Попри це, він містить підсилювач сигналу та оптичний енкодер, що дозволяє передавати дані з мінімальним енергоспоживанням.

У перспективі технологія може суттєво змінити підхід до моніторингу мозку. Наприклад, такі імпланти дозволять зчитувати активність мозку у процесі МРТ. Зараз це майже неможливо через обмеження наявних пристроїв.

Крім того, систему можна адаптувати для дослідження інших частин і органів тіла, зокрема спинного мозку, або інтегрувати в майбутні біоелектронні рішення, наприклад, імплантовані елементи в штучних черепних пластинах.

