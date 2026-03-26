Будинок природи у Києві тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи

Будинок природи у Києві тимчасово закрився для відвідувачів і перейшов на онлайн-формат роботи. Про ситуацію повідомили в КМДА.

У ніч на 9 лютого у будівлі сталася аварія: прорвало труби теплопостачання. Через це постраждали приміщення, частина обладнання та майно. Після інциденту на місці працювали міські служби, які ліквідовували наслідки.

Зараз заклад переїхав у соцмережі — там публікують новини, тематичні матеріали та відповідають на запитання відвідувачів.

У самому Будинку природи кажуть, що їм вдалося зберегти живу колекцію. Риби, рептилії та інші тварини не постраждали, перебувають під наглядом, а всі системи життєзабезпечення працюють нормально.

Втім, із ремонтом поки не поспішають. Після прориву приміщення сильно зволожило, а через холод там ще й з’явився грибок. Щоб не зробити гірше, доведеться спочатку повністю висушити будівлю і стабілізувати температуру, і лише після цього починати відновлювальні роботи.