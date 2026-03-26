У Білому домі відбувся перший виступ гуманоїдного робота на саміті з освіти та ШІ

Іван Назаренко 26 березня 2026
У Білому домі вперше провели публічний виступ гуманоїдного робота — подія відбулася у Східній залі під час саміту з освіти та безпеки дітей у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє CNN.

Головним гостем став робот Figure 3, розроблений американською компанією Figure. Він самостійно зайшов до зали, звернувся до присутніх жіночим голосом і подякував Меланії Трамп за запрошення. У промові робот назвав участь у заході історичною та наголосив на ролі технологій у розвитку освіти.

Після цього Figure 3 завершив виступ привітаннями 11 різними мовами, у тому числі й українською, та залишив залу, рухаючись на двох ногах.

Виступ став частиною ініціативи «Fostering the Future Together», у межах якої Меланія Трамп просуває ідею співпраці держави та технологічного сектору, зокрема компаній на кшталт Meta і OpenAI, заради формування безпечного цифрового середовища для дітей. У події також взяли участь перші леді різних країн, зокрема Олена Зеленська, Сара Нетаньягу та Бріжит Макрон.

Мітки
Новини
Читайте також
Пол Маккартні анонсував новий альбом — зі спогадами про дитинство й Джона Леннона Львів забезпечить протезами ветеранів і спортсменів з інвалідністю Одесити вийшли на мітинг проти знесення пам’ятки архітектури в центрі міста Жінка, що стріляла по будинку Ріанни, не визнала провини — їй загрожує довічне ув'язнення
«ВДС Сент-Луїс»: новий блискучий серіал від НВО, де все змішалося і ніхто не нормальний 26 березня 2026 Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026

