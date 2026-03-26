У Білому домі відбувся перший виступ гуманоїдного робота на саміті з освіти та ШІ

У Білому домі вперше провели публічний виступ гуманоїдного робота — подія відбулася у Східній залі під час саміту з освіти та безпеки дітей у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє CNN.

Головним гостем став робот Figure 3, розроблений американською компанією Figure. Він самостійно зайшов до зали, звернувся до присутніх жіночим голосом і подякував Меланії Трамп за запрошення. У промові робот назвав участь у заході історичною та наголосив на ролі технологій у розвитку освіти.

Після цього Figure 3 завершив виступ привітаннями 11 різними мовами, у тому числі й українською, та залишив залу, рухаючись на двох ногах.

Виступ став частиною ініціативи «Fostering the Future Together», у межах якої Меланія Трамп просуває ідею співпраці держави та технологічного сектору, зокрема компаній на кшталт Meta і OpenAI, заради формування безпечного цифрового середовища для дітей. У події також взяли участь перші леді різних країн, зокрема Олена Зеленська, Сара Нетаньягу та Бріжит Макрон.