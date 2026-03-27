Виконавець пісні Circle of Life з мультфільму «Король Лев» подав до суду на коміка, який пожартував з текста треку

Іван Назаренко 27 березня 2026
Південноафриканський композитор Лебоганг Мораке, який виконав культовий вступний спів у пісні Circle of Life з мультфільму «Король Лев», подав до суду на коміка Лернмора Джонасі.

Причиною став жарт про значення фрази у пісні, який, за словами музиканта, завдав шкоди його репутації, пише Variety.

У позові йдеться, що Джонасі під час подкасту One54, а також у стендап-виступах навмисно перекручував переклад рядка «Nants’ingonyama bagithi Baba». Насправді фраза означає щось на кшталт «Слава королю, ми вклоняємося перед ним», але комік подав її як «Дивись, там лев. О боже...».

Цей жарт розійшовся в мережі, і, за твердженням Мораке, почав впливати на його професійні відносини, зокрема з The Walt Disney Company, а також на доходи від роялті. Загальну шкоду композитор оцінює більш ніж у $20 мільйонів і додатково вимагає ще $7 мільйонів як штрафні санкції.

Окремо в позові підкреслюється, що Джонасі нібито подавав свою версію перекладу не як жарт, а як факт, тому, на думку сторони позивача, це не підпадає під захист свободи слова як пародія чи сатира.

Сам Лернмор Джонасі позов не коментував, але нещодавно опублікував відео, де назвав себе фанатом роботи Мораке й запропонував разом записати пояснення значення пісні.

