Голову дроїда C-3PO з фільмів «Зоряні війни» продали на аукціоні більш ніж за $1 мільйон

На аукціоні в Лос-Анджелесі продали голову дроїда C-3PO з фільму «Зоряні війни. Епізод V. Імперія завдає удару у відповідь». Сума вийшла у $1,058,400, хоча перед торгами її оцінювали значно скромніше. Про це повідомляє The Guardian.

Це єдиний екземпляр такої голови, який взагалі з’являвся на відкритому ринку. Через це інтерес колекціонерів був дуже високий, і лот у підсумку став найдорожчим у перший день торгів, які проводив аукціонний дім Propstore.

The head of C-3PO from The Empire Strikes Back has been sold for a whopping $1 Million at an auction!



Паралельно розкупили й інші знакові речі з кіно. Наприклад, гарпунну рушницю з «Щелепи», якою користувався Роберт Шоу, продали за понад $300 тисяч. М’яч Вілсон із «Вигнанця», який асоціюється з героєм Тома Генкса, пішов майже за $190 тисяч. Навіть на уламки меча з «Володаря перснів» знайшовся покупець, готовий віддати понад $250 тисяч.

У сумі перший день аукціону приніс близько $6,5 мільйона. Організатори кажуть, що інтерес до реквізиту зі «Star Wars» тримається роками.