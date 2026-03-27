Голову дроїда C-3PO з фільмів «Зоряні війни» продали на аукціоні більш ніж за $1 мільйон

Іван Назаренко 27 березня 2026
202

На аукціоні в Лос-Анджелесі продали голову дроїда C-3PO з фільму «Зоряні війни. Епізод V. Імперія завдає удару у відповідь». Сума вийшла у $1,058,400, хоча перед торгами її оцінювали значно скромніше. Про це повідомляє The Guardian.

Це єдиний екземпляр такої голови, який взагалі з’являвся на відкритому ринку. Через це інтерес колекціонерів був дуже високий, і лот у підсумку став найдорожчим у перший день торгів, які проводив аукціонний дім Propstore.

Паралельно розкупили й інші знакові речі з кіно. Наприклад, гарпунну рушницю з «Щелепи», якою користувався Роберт Шоу, продали за понад $300 тисяч. М’яч Вілсон із «Вигнанця», який асоціюється з героєм Тома Генкса, пішов майже за $190 тисяч. Навіть на уламки меча з «Володаря перснів» знайшовся покупець, готовий віддати понад $250 тисяч.

У сумі перший день аукціону приніс близько $6,5 мільйона. Організатори кажуть, що інтерес до реквізиту зі «Star Wars» тримається роками.

Українська документалка «Королеви радості» отримала нагороду на фестивалі Cinhomo в Іспанії Депутати Європарламенту вимагають позбавити Венеційську бієнале коштів через павільйон РФ У Гізі може бути ще один Сфінкс, закопаний під землею — незалежні дослідники На фронті загинув стендапер і військовий Артур Петров
Архітектурний гід Києва: Пріорка 27 березня 2026 «ВДС Сент-Луїс»: новий блискучий серіал від НВО, де все змішалося і ніхто не нормальний 26 березня 2026 Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026

