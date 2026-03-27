Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Гізі може бути ще один Сфінкс, закопаний під землею — незалежні дослідники

Іван Назаренко 27 березня 2026
711
У Гізі може бути ще один Сфінкс, закопаний під землею — незалежні дослідники

Під пірамідами Гізи можуть існувати раніше невідомі підземні структури. З такою заявою виступила група дослідників на чолі з інженером Філіппо Біонді, пише New York Post. За його словами, аналіз радарних даних і супутникових знімків вказує на наявність масштабного комплексу під плато Гіза.

Це система вертикальних шахт і горизонтальних тунелів, які можуть утворювати єдину підземну мережу. Дослідники також зафіксували структуру, схожу на великий піщаний насип заввишки близько 30 метрів. Під ним, за гіпотезою Біонді, може бути прихований ще один Сфінкс або споруда подібної форми.

Одним із аргументів на користь цього припущення називають геометричну відповідність: лінії, що поєднують відомі об’єкти комплексу, нібито вказують на точку, де розташований цей насип. Крім того, дослідник звертає увагу на давньоєгипетську «Стелу сну», встановлену між лапами Сфінкса, де зображено дві подібні фігури.

Водночас ці висновки не підтверджені археологічно. Фахівці наголошують, що подібні радарні сигнали можуть мати природне походження або бути наслідком особливостей ґрунту.

Колишній міністр у справах старожитностей Єгипту Захі Хавасс раніше заявляв, що багаторічні розкопки в районі Гізи не виявили жодних доказів існування другого Сфінкса чи великих невідомих споруд під пірамідами.

Подібні теорії з’являлися і раніше. Зокрема, єгиптолог Бассам Ель-Шаммаа припускав існування ще одного Сфінкса, який міг бути знищений у давнину, однак ці версії також не отримали підтвердження.

Примітно, що всесвітньовідомий Великий Сфінкс сотні років стояв закопаний у пісок по голову. Скульптуру повністю розкопали тільки у 1930-х роках.

Наразі команда Біонді продовжує обробку даних і планує домагатися дозволу на подальші дослідження. Без розкопок або незалежної перевірки ці результати залишаються на рівні гіпотези й не визнаються науковим консенсусом.

Фото: Petar Milošević / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Українська документалка «Королеви радості» отримала нагороду на фестивалі Cinhomo в Іспанії Депутати Європарламенту вимагають позбавити Венеційську бієнале коштів через павільйон РФ На фронті загинув стендапер і військовий Артур Петров Кім Кардаш’ян виставила на аукціон одяг із серіалу «Все чесно», щоб оплатити юридичну допомогу жінкам
Архітектурний гід Києва: Пріорка 27 березня 2026 «ВДС Сент-Луїс»: новий блискучий серіал від НВО, де все змішалося і ніхто не нормальний 26 березня 2026 Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.