У Гізі може бути ще один Сфінкс, закопаний під землею — незалежні дослідники

Під пірамідами Гізи можуть існувати раніше невідомі підземні структури. З такою заявою виступила група дослідників на чолі з інженером Філіппо Біонді, пише New York Post. За його словами, аналіз радарних даних і супутникових знімків вказує на наявність масштабного комплексу під плато Гіза.

Це система вертикальних шахт і горизонтальних тунелів, які можуть утворювати єдину підземну мережу. Дослідники також зафіксували структуру, схожу на великий піщаний насип заввишки близько 30 метрів. Під ним, за гіпотезою Біонді, може бути прихований ще один Сфінкс або споруда подібної форми.

Одним із аргументів на користь цього припущення називають геометричну відповідність: лінії, що поєднують відомі об’єкти комплексу, нібито вказують на точку, де розташований цей насип. Крім того, дослідник звертає увагу на давньоєгипетську «Стелу сну», встановлену між лапами Сфінкса, де зображено дві подібні фігури.

Researchers say a second Sphinx has been detected in Egypt. It hints at a shocking 'underground megastructure' pic.twitter.com/8DWCwYBrhP — Global UPDATES (@GlobalUpdates24) March 27, 2026

Водночас ці висновки не підтверджені археологічно. Фахівці наголошують, що подібні радарні сигнали можуть мати природне походження або бути наслідком особливостей ґрунту.

Колишній міністр у справах старожитностей Єгипту Захі Хавасс раніше заявляв, що багаторічні розкопки в районі Гізи не виявили жодних доказів існування другого Сфінкса чи великих невідомих споруд під пірамідами.

Подібні теорії з’являлися і раніше. Зокрема, єгиптолог Бассам Ель-Шаммаа припускав існування ще одного Сфінкса, який міг бути знищений у давнину, однак ці версії також не отримали підтвердження.

Примітно, що всесвітньовідомий Великий Сфінкс сотні років стояв закопаний у пісок по голову. Скульптуру повністю розкопали тільки у 1930-х роках.

Наразі команда Біонді продовжує обробку даних і планує домагатися дозволу на подальші дослідження. Без розкопок або незалежної перевірки ці результати залишаються на рівні гіпотези й не визнаються науковим консенсусом.