Українська документалка «Королеви радості» отримала нагороду на фестивалі Cinhomo в Іспанії

Іван Назаренко 27 березня 2026
Документальний фільм «Королеви радості» режисерки Ольги Гібелінди отримав нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм у номінації «Права людини» на фестивалі Cinhomo, що проходив в Іспанії.

У рішенні журі відзначили оригінальний підхід стрічки, зокрема те, як вона використовує дрег-культуру як політичний інструмент у контексті повномасштабної війни. Для самої режисерки ця відзнака стала дуже особистим і важливим моментом, а також, за її словами, знаком того, що Україну сприймають як частину європейського ціннісного простору.

«Королеви радості» — дебютна повнометражна робота Гібелінди. У центрі сюжету — три герої з української квір-спільноти: блогерка та активістка Монро, дрег-артист і військовий Артур Озеров та представник дрег-сцени Олександр Данілін. Вони об’єднуються, щоб організувати благодійне дрег-шоу на підтримку України та її військових.

Продюсерка й авторка ідеї Іванна Хіцінська підкреслила, що нагорода — це про солідарність із Україною. За її словами, йдеться про боротьбу не тільки на фронті, а й у культурі, за право на ідентичність і самовираження.

Мітки
Новини
Читайте також
Депутати Європарламенту вимагають позбавити Венеційську бієнале коштів через павільйон РФ У Гізі може бути ще один Сфінкс, закопаний під землею — незалежні дослідники На фронті загинув стендапер і військовий Артур Петров Кім Кардаш’ян виставила на аукціон одяг із серіалу «Все чесно», щоб оплатити юридичну допомогу жінкам
Архітектурний гід Києва: Пріорка 27 березня 2026 «ВДС Сент-Луїс»: новий блискучий серіал від НВО, де все змішалося і ніхто не нормальний 26 березня 2026 Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026

