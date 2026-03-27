Українська документалка «Королеви радості» отримала нагороду на фестивалі Cinhomo в Іспанії

Документальний фільм «Королеви радості» режисерки Ольги Гібелінди отримав нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм у номінації «Права людини» на фестивалі Cinhomo, що проходив в Іспанії.

У рішенні журі відзначили оригінальний підхід стрічки, зокрема те, як вона використовує дрег-культуру як політичний інструмент у контексті повномасштабної війни. Для самої режисерки ця відзнака стала дуже особистим і важливим моментом, а також, за її словами, знаком того, що Україну сприймають як частину європейського ціннісного простору.

«Королеви радості» — дебютна повнометражна робота Гібелінди. У центрі сюжету — три герої з української квір-спільноти: блогерка та активістка Монро, дрег-артист і військовий Артур Озеров та представник дрег-сцени Олександр Данілін. Вони об’єднуються, щоб організувати благодійне дрег-шоу на підтримку України та її військових.

Продюсерка й авторка ідеї Іванна Хіцінська підкреслила, що нагорода — це про солідарність із Україною. За її словами, йдеться про боротьбу не тільки на фронті, а й у культурі, за право на ідентичність і самовираження.