Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Екіпаж місії Artemis II повертається на Землю після рекордного польоту навколо Місяця

Артем Черничко 07 квітня 2026
194

Четверо астронавтів місії Artemis II обігнули зворотний бік Місяця та взяли курс на Землю. Ця подорож не лише побила рекорди відстані для космічних польотів, а й стала найближчим підходом людини до місячної поверхні за останні пів століття, пише Bloomberg.

Космічна капсула Orion пройшла на відстані близько 6 545 кілометрів від поверхні Місяця. За розрахунками NASA, з ракурсу екіпажу супутник виглядав як баскетбольний м'яч у витягнутій руці.

Під час місії астронавти офіційно перевершили рекорд дальності польоту, встановлений екіпажем «Аполлона-13» у 1970 році (400 170 км). Максимальна відстань Orion від Землі сягнула 406 768 кілометрів.

«Ми продовжимо нашу подорож ще далі в космос, перш ніж мати-Земля притягне нас назад до всього, що нам дороге», — зазначив канадський астронавт Джеремі Гансен у момент встановлення рекорду.

Гансен також запропонував назвати два кратери на поверхні Місяця: один — «Інтегріті» (на честь позивного капсули екіпажу), а інший — «Керол», на честь покійної дружини командира місії Ріда Вайзмена.

Під час прольоту над зворотнім боком Місяця екіпаж увійшов у зону очікуваного «радіомовчання», коли прямий зв'язок із Землею був неможливим через фізичну перешкоду у вигляді місячного тіла.

Астронавти також мали унікальну можливість спостерігати сонячне затемнення прямо з борту Orion — Сонце пройшло за Місяцем, що дозволило екіпажу сфотографувати та дослідити сонячну корону. Окрім того, вони зробили знімки Венери, Марса та Сатурна.

Місія Artemis II є «генеральною репетицією» перед майбутньою висадкою людей на поверхню Місяця, яка запланована орієнтовно за два роки. Екіпаж у складі Ріда Вайзмена, Віктора Гловера, Крістіни Кук та Джеремі Гансена вже отримав привітання від президента Дональда Трампа, який запросив їх до Білого дому після повернення.

Наразі центр управління польотами в Г’юстоні готується до фінального етапу — приводнення капсули в Тихому океані.

Мітки
Новини
Читайте також
Netflix запускає дитячий застосунок з іграми за мотивами «Свинки Пеппи» й «Вулиці Сезам» Аеропорт Дубліна шукає власника папуги, знайденого на території термінала Маркетплейс Etsy заборонить продаж виробів з хутра — компанія виконала умови активістів The Strokes анонсували новий альбом — він вийде влітку
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.