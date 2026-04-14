Найстаріша горила світу відзначила 69-річчя в зоопарку Берліна

У Берлінському зоопарку відзначили особливу дату: західній рівнинній горилі на ім'я Фату виповнилося 69 років. Вона офіційно визнана найстарішою горилою у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.

Фату народилася близько 13 квітня 1957 року. Вона потрапила у Європу із Західної Африки ще зовсім молодою, а Берлінському зоопарку її передали у 1959-му.

У дикій природі горили зазвичай живуть 35-40 років. Фату ж майже вдвічі перевищила цей показник, що зоологи пояснюють спеціалізованим доглядом. Замість святкового торта іменинниця отримала набір м’яких овочів. Через поважний вік та проблеми із зубами їй підбирають раціон, який легко пережовувати та засвоювати.

Нині Фату живе в окремому вольєрі, де її не турбують молодші родичі. Це допомагає мінімізувати стрес та враховує її старечий артрит. Тварина перебуває під постійним контролем ветеринарів. У зоопарку запевняють, що стан рекордсменки залишається стабільним, а її апетит — незмінно добрим.

Після смерті фламінго, якому було щонайменше 75 років, Фату стала найстарішою мешканкою зоопарку Берліна. Її випадок часто наводять як приклад того, як контрольоване середовище може суттєво подовжити життя представникам видів під загрозою зникнення.

Нагадаємо, у Київському зоопарку мешкає єдина горила в Україні — це 51-річний самець на ім'я Тоні.