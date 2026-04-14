Найстаріша горила світу відзначила 69-річчя в зоопарку Берліна

Артем Черничко 14 квітня 2026
487

У Берлінському зоопарку відзначили особливу дату: західній рівнинній горилі на ім'я Фату виповнилося 69 років. Вона офіційно визнана найстарішою горилою у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.

Фату народилася близько 13 квітня 1957 року. Вона потрапила у Європу із Західної Африки ще зовсім молодою, а Берлінському зоопарку її передали у 1959-му.

У дикій природі горили зазвичай живуть 35-40 років. Фату ж майже вдвічі перевищила цей показник, що зоологи пояснюють спеціалізованим доглядом. Замість святкового торта іменинниця отримала набір м’яких овочів. Через поважний вік та проблеми із зубами їй підбирають раціон, який легко пережовувати та засвоювати.

Нині Фату живе в окремому вольєрі, де її не турбують молодші родичі. Це допомагає мінімізувати стрес та враховує її старечий артрит. Тварина перебуває під постійним контролем ветеринарів. У зоопарку запевняють, що стан рекордсменки залишається стабільним, а її апетит — незмінно добрим.

Після смерті фламінго, якому було щонайменше 75 років, Фату стала найстарішою мешканкою зоопарку Берліна. Її випадок часто наводять як приклад того, як контрольоване середовище може суттєво подовжити життя представникам видів під загрозою зникнення.

Нагадаємо, у Київському зоопарку мешкає єдина горила в Україні — це 51-річний самець на ім'я Тоні.

Подобається цей матеріал? Читайте також:
Адвокат природи: мавпи як люди в очах Джейн Гудолл
Адвокат природи: мавпи як люди в очах Джейн Гудолл
Кінокомпанія 20th Century Studios придбала права на екранізацію популярної гри на платформі Roblox Meta розробляє ШІ-клона Марка Цукерберга, який буде спілкуватися з працівниками Ніколь Кідман стане доулою смерті — на це вплинула втрата матері Oasis, Sade та Iron Maiden — серед нових членів Зали слави рок-н-ролу
П’ятий сезон «Хлопаків»: чи ми заслужили на такий фінал? 13 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 32 11 квітня 2026 Усе найкраще й одразу у французькому великодньому пирозі Pâté Berrichon 10 квітня 2026 Книжка краще: графічна адаптація літератури — розвага для ледарів? 10 квітня 2026 Що не так (або так) із фонтаном на Бессарабській площі в Києві 10 квітня 2026 Батько-засновник Френк Ллойд Райт — архітектор прерій, індустріалізації та Америки майбутнього 09 квітня 2026

