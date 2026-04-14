Кінокомпанія 20th Century Studios придбала права на екранізацію популярної гри на платформі Roblox

Кінокомпанія 20th Century Studios придбала права на екранізацію популярної гри 99 Nights in the Forest — одного з найуспішніших survival-проєктів на платформі Roblox. Про це повідомляє Deadline.
Поки що у фільму немає затверджених режисера чи сценариста, однак творці гри — Алек Кіфт, Метью Гафтон і Кемерон Англенд зі студії Grandma’s Favourite Games — виступлять виконавчими продюсерами.
The popular Roblox game '99 Nights in the Forest' has an official film in the works by 20th Century Studios.— ToonHive (@ToonHive) April 13, 2026
No writer or director has been cast yet.
Оригінальна гра пропонує гравцям вижити протягом 99 ночей у проклятому лісі, де потрібно рятувати загублених дітей і відбиватися від агресивних істот, зокрема мутованих оленів. За менш ніж рік після релізу вона стала сьомою за популярністю грою в історії Roblox, з піковою аудиторією понад 14 мільйонів гравців і сотнями тисяч активних користувачів одночасно.
У 20th Century Studios зазначають, що проєкт має «природно кінематографічний» потенціал і вже сформовану глобальну фанбазу, яку планують перенести на великий екран. Розробники гри назвали співпрацю з голлівудською студією можливістю розширити всесвіт 99 Nights in the Forest і представити його в новому форматі.