Іван Назаренко 14 квітня 2026
Кінокомпанія 20th Century Studios придбала права на екранізацію популярної гри на платформі Roblox

Кінокомпанія 20th Century Studios придбала права на екранізацію популярної гри 99 Nights in the Forest — одного з найуспішніших survival-проєктів на платформі Roblox. Про це повідомляє Deadline.

Поки що у фільму немає затверджених режисера чи сценариста, однак творці гри — Алек Кіфт, Метью Гафтон і Кемерон Англенд зі студії Grandma’s Favourite Games — виступлять виконавчими продюсерами.

Оригінальна гра пропонує гравцям вижити протягом 99 ночей у проклятому лісі, де потрібно рятувати загублених дітей і відбиватися від агресивних істот, зокрема мутованих оленів. За менш ніж рік після релізу вона стала сьомою за популярністю грою в історії Roblox, з піковою аудиторією понад 14 мільйонів гравців і сотнями тисяч активних користувачів одночасно.

У 20th Century Studios зазначають, що проєкт має «природно кінематографічний» потенціал і вже сформовану глобальну фанбазу, яку планують перенести на великий екран. Розробники гри назвали співпрацю з голлівудською студією можливістю розширити всесвіт 99 Nights in the Forest і представити його в новому форматі.

Зображення: Roblox Corporation
