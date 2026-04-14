Meta розробляє ШІ-клона Марка Цукерберга, який буде спілкуватися з працівниками

Іван Назаренко 14 квітня 2026
360
Компанія Meta працює над створенням ШІ-версії свого засновника Марка Цукерберга, яка зможе спілкуватися зі співробітниками та відповідати на їхні запитання. Про це повідомляє The Guardian.

Цифровий клон навчають на основі манери мовлення, публічних заяв і стратегічних підходів Цукерберга. Очікується, що такий інструмент допоможе працівникам відчувати більший зв’язок із керівником компанії, особливо з огляду на масштаб Meta, де працюють десятки тисяч людей.

Раніше Цукерберг уже демонстрував власний аватар у межах концепції метавсесвіту, яку компанія активно просувала кілька років тому. Втім, нині Meta змістила фокус на розвиток штучного інтелекту та інтерактивних цифрових персонажів.

Повідомляється, що сам Цукерберг бере участь у тренуванні моделі, зокрема, використовуються його голос і зображення. У компанії також розглядають можливість масштабування цієї технології для блогерів і креаторів, які зможуть створювати власні цифрові копії для взаємодії з аудиторією.

Паралельно Meta розробляє внутрішні ШІ-інструменти для керівництва. Один із них — так званий CEO-агент — вже допомагає Цукербергу швидше отримувати дані всередині компанії та готуватися до зустрічей із персоналом.

Фото: Anthony Quintano / Wikimedia Commons
Читайте також
Кінокомпанія 20th Century Studios придбала права на екранізацію популярної гри на платформі Roblox Найстаріша горила світу відзначила 69-річчя в зоопарку Берліна Ніколь Кідман стане доулою смерті — на це вплинула втрата матері Oasis, Sade та Iron Maiden — серед нових членів Зали слави рок-н-ролу
П’ятий сезон «Хлопаків»: чи ми заслужили на такий фінал? 13 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 32 11 квітня 2026 Усе найкраще й одразу у французькому великодньому пирозі Pâté Berrichon 10 квітня 2026 Книжка краще: графічна адаптація літератури — розвага для ледарів? 10 квітня 2026 Що не так (або так) із фонтаном на Бессарабській площі в Києві 10 квітня 2026 Батько-засновник Френк Ллойд Райт — архітектор прерій, індустріалізації та Америки майбутнього 09 квітня 2026

