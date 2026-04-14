Ніколь Кідман стане доулою смерті — на це вплинула втрата матері

Голлівудська акторка Ніколь Кідман вирішила опанувати незвичний фах. Під час виступу в Університеті Сан-Франциско зірка зізналася, що зараз проходить навчання, щоб стати доулою смерті (death doula) — людиною, яка супроводжує та підтримує пацієнтів наприкінці їхнього життя. Про це пише Variety.

На відміну від медичного персоналу, доула смерті зосереджується на психологічній, емоційній і духовній допомозі тим, хто стикається з термінальними стадіями хвороб.

За словами Кідман, на це рішення її підштовхнула особиста втрата — смерть матері у 2024 році. Акторка поділилася, що під час хвороби її мати відчувала самотність. Попри старання доньки й сестри, поєднувати кар'єру та догляд за дітьми з повноцінною підтримкою близької людини, що помирає, було вкрай тяжко.

Кідман називає це навчання частиною свого духовного розширення. «Я хотіла б, щоб у світі були люди, які можуть просто сидіти поруч, бути неупередженими та дарувати розраду й турботу», — пояснила акторка.

Ніколь Кідман — не єдина представниця Голлівуду з таким інтересом. Раніше про аналогічне навчання розповідала режисерка Хлоя Чжао, яка пояснила це бажанням подолати страх смерті та вибудувати з нею здоровіші стосунки.

Попри нове покликання, акторка продовжує активно зніматися. Цього року за її участі вийшли серіали «У Марго проблеми з грошима» та «Скарпетта».