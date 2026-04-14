YouTube зможе автоматично змінювати швидкість відео

Ірина Маймур 14 квітня 2026
YouTube почав тестувати для користувачів Premium на Android дві нові експериментальні функції. Одна з них автоматично змінює швидкість відтворення відео, пише 9to5google.

Функція Auto speed працює як розширена версія прискорення 2x. Вона самостійно змінює швидкість відтворення замість користувача. Наразі опція доступна лише англійською мовою і тільки для тих роликів, які її підтримують. Якщо відео не підтримує цю функцію, кнопка Auto в меню швидкості не з’явиться.

Ще одна нова функція, On-the-go, запозичує елементи інтерфейсу YouTube Music і переносить їх у відео. Її можна ввімкнути вручну в налаштуваннях або автоматично. В останньому випадку система має фіксувати рух щонайменше 60 секунд, після чого може запропонувати перейти в новий режим.

У нинішньому вигляді On-the-go працює нестабільно, тому повноцінно оцінити її поки що складно. Із двох нових функцій протестувати вдалося лише Auto speed.

Обидві опції наразі мають статус експериментальних і не ввімкнені за замовчуванням. Скористатися ними можна до 27 квітня, після чого YouTube може або прибрати їх, або згодом перетворити на повноцінні інструменти.

Фото: Zulfugar Karimov / Unsplash
