Лісабон і Порту очолили рейтинг найбарвистіших міст світу

Артем Черничко 14 квітня 2026
Португалія захопила лідерство у рейтингу найбільш кольорових міст планети. Згідно з дослідженням ірландської страхової компанії JustCover, Лісабон посів першу сходинку, а Порту замкнув трійку лідерів.

Експерти проаналізували світлини 78 популярних туристичних напрямків за допомогою спеціального інструменту, що ідентифікує кількість унікальних відтінків. На фотографіях Лісабона нарахували понад 2,6 мільйона кольорів.

Окрім Лісабона, до першої десятки найяскравіших міст увійшли Куала-Лумпур (Малайзія), Порту (Португалія), Картахена (Колумбія), Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Гуанахуато (Мексика), Гавана (Куба), Ханой (В’єтнам), Новий Орлеан (США) та Медельїн (Колумбія).

Аналітики зазначають, що візуальну унікальність португальських міст забезпечують: пастельні фасади та знамениті кахлі азулежу, якими вкриті стіни будинків в історичних кварталах; жовті трамваї, що стали візитівкою столиці; а також теракотові дахи та різнокольорові будиночки.

Автори дослідження підкреслюють, що в епоху соцмереж саме візуальна привабливість та «інстаграмність» стають вирішальними факторами при виборі місця для відпустки.

Фото: Лісабон (Aayush Gupta / Unsplash)
