Акторка Рубі Роуз звинуватила Кеті Перрі у сексуальному насильстві

Іван Назаренко 14 квітня 2026
Акторка Рубі Роуз публічно звинуватила співачку Кеті Перрі у сексуальному насильстві, пише Variety.

Таку заяву вона зробила в Threads, відповідаючи на пост про реакцію Перрі на виступ Джастіна Бібера на фестивалі Coachella.

За словами Роуз, інцидент нібито стався в нічному клубі в Мельбурні, коли їй було трохи за 20. Вона стверджує, що довгий час не говорила про це відкрито і раніше подавала цю історію як жарт, оскільки не знала, як інакше її пережити.

Акторка також заявила, що після інциденту зберігала мовчання, зокрема через особисті обставини, і підкреслила, що їй знадобилися роки, аби наважитися озвучити свою версію подій. Водночас вона зазначила, що не має наміру звертатися до правоохоронних органів.

Представники Перрі оперативно відреагували на звинувачення. У коментарі для медіа вони назвали їх «категорично неправдивими» та «небезпечними вигадками», підкресливши, що такі заяви є безвідповідальними. Також представники співачки згадали, що Роуз раніше вже робила звинувачення на адресу різних людей, які ті заперечували.

Фото: Jade Crevillen / Wikimedia Commons
