Акторка Рубі Роуз звинуватила Кеті Перрі у сексуальному насильстві

Акторка Рубі Роуз публічно звинуватила співачку Кеті Перрі у сексуальному насильстві, пише Variety.

Таку заяву вона зробила в Threads, відповідаючи на пост про реакцію Перрі на виступ Джастіна Бібера на фестивалі Coachella.

За словами Роуз, інцидент нібито стався в нічному клубі в Мельбурні, коли їй було трохи за 20. Вона стверджує, що довгий час не говорила про це відкрито і раніше подавала цю історію як жарт, оскільки не знала, як інакше її пережити.

Ruby Rose has accused Katy Perry of sexually assaulting her around 20 years ago.



She alleges Perry rubbed her “disgusting v**ina” on her face, causing Rose to vomit. She adds that she filed a police report regarding the incident a few hours ago. pic.twitter.com/2qeRxhBm7E — Pop Base (@PopBase) April 13, 2026

Акторка також заявила, що після інциденту зберігала мовчання, зокрема через особисті обставини, і підкреслила, що їй знадобилися роки, аби наважитися озвучити свою версію подій. Водночас вона зазначила, що не має наміру звертатися до правоохоронних органів.

Представники Перрі оперативно відреагували на звинувачення. У коментарі для медіа вони назвали їх «категорично неправдивими» та «небезпечними вигадками», підкресливши, що такі заяви є безвідповідальними. Також представники співачки згадали, що Роуз раніше вже робила звинувачення на адресу різних людей, які ті заперечували.