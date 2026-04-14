Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Пальто Френсіса Скотта Фіцджеральда продадуть на антикварному ярмарку в Нью-Йорку

Ірина Маймур 14 квітня 2026
836

На Нью-Йоркському міжнародному ярмарку антикварної книги, який триватиме з 30 квітня до 3 травня, виставлять на продаж рідкісне пальто Brooks Brothers, що належало Френсісу Скотту Фіцджеральду — американському письменнику, автору роману «Великий Гетсбі», пише National Today.

Це сіре вовняне пальто Chesterfield 1920-х років з оксамитовим оздобленням коміра та чорною атласною підкладкою. Лот представить крамниця Johnson Rare Books, а його вартість становить 25 тисяч доларів.

Разом із одягом продаватимуть вінтажну фотографію письменника, на якій він стоїть поруч із дружиною Зельдою.

За словами власника крамниці Бреда Джонсона, попередній власник придбав цю річ на торгах Christie’s у Нью-Йорку в 1994 році, а тепер її виставив на продаж приватний колекціонер із Каліфорнії. Сам Джонсон називає лот неймовірною знахідкою і каже, що Фіцджеральд був інфлюенсером свого часу та багато в чому уособлював добу джазу.

Письменника давно пов’язують із Brooks Brothers, а сам бренд вважають одним із символів американського стилю Ivy League і класичного чоловічого гардероба.

Джонсон очікує, що пальто викличе великий інтерес і зрештою потрапить або до шанувальника Фіцджеральда, або до поціновувача літератури доби джазу. Він також не виключає, що річ може опинитися в архіві Brooks Brothers. Ціна лота, за його словами, фіксована і більше не переглядатиметься.

Фото: Carl Van Vechten / Van Vechten Collection Library of Congress / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.