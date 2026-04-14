У Тернополі хочуть запровадити обов’язковий дизайн-код для історичної частини міста

У Тернополі зареєстрували петицію про запровадження обов’язкового дизайн-коду для історичного ареалу міста. Ініціатива має врегулювати вигляд фасадів і розміщення вивісок.

Автором петиції є Володимир Лемішка. Наразі вона вже зібрала 209 підписів із 300 необхідних.

У зверненні зазначається, що в місті наразі немає ефективного механізму, який би унеможливлював самовільні зміни фасадів і хаотичне розміщення рекламних вивісок.

Як приклад автори наводять ситуацію з будівлею на вулиці Руській, 33, — пам’яткою архітектури місцевого значення, фасад якої перефарбували в темно-синій колір. Це викликало хвилю обурення в соцмережах. У міськраді заявили, що не надавали жодних дозвільних документів на зміну кольору фасаду, а на власника будівлі склали адміністративний протокол.

Автори петиції вимагають упродовж трьох місяців розробити й затвердити дизайн-код історичного ареалу міста та внести відповідні зміни до Правил благоустрою. Документ має містити обов’язкові вимоги до допустимих кольорів фасадів, матеріалів оздоблення, а також стандартів розміщення і вигляду вивісок.

Окремо в петиції пропонують запровадити обов’язкову попередню дозвільну процедуру. Йдеться про заборону будь-яких змін фасадів і встановлення вивісок без попереднього погодження з уповноваженим органом, який має визначити виконавчий комітет.

Також автори ініціативи пропонують створити механізм негайного реагування та превентивного нагляду. Зокрема, йдеться про регулярні перевірки історичного ареалу, оперативне реагування і зупинку робіт у день виявлення порушення, право уповноважених органів видавати приписи про негайне зупинення робіт, а також фіксацію порушень і накладання штрафів із залученням муніципальної інспекції.

Серед інших вимог — обов’язкове відновлення фасаду коштом порушника незалежно від штрафу, створення відкритого онлайн-реєстру погоджених рішень із візуалізаціями змін, регулярне публічне звітування про заходи реагування та офіційне інформування бізнесу про нові правила і відповідальність за їхнє порушення.