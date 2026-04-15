У «МакДональдз» з’явилися 13 страв з іноземних меню — від Канади до Японії

З 15 квітня українські ресторани «МакДональдз» запускають кампанію «Пограбування світового меню». Протягом обмеженого часу в закладах мережі будуть доступні страви, які зазвичай готують лише в окремих країнах.
Це частина першої загальноєвропейської кампанії мережі, у межах якої 13 позицій із восьми різних ринків з’являться в українському меню. Новинки будуть доступні з 15 квітня до 24 червня 2026 року (або до закінчення запасів продуктів).
В українському меню з’являться:
Бургери та роли
- «Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер» із Канади
- «Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял» із Канади
- «МакКріспі Хот Хані» з Канади
- Рол із креветками з Кіпру
Снеки та соуси
- «МакШейкер Фрі» зі смаком рамен із Японії
- «МакШейкер Фрі» зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру
- Креветки з Хорватії
- Соус зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру
- Соус «Сичуанський стиль» із Китаю
- Коктейльний соус із Хорватії
Десерт
- «МакФлурі Попкорн-Карамель» із Індонезії
Напої
- «McFizz Сакура» з Японії
- «McFizz Манго» з Маврикію
Напої, десерти і картопля з соусами будуть доступні протягом усього дня, тоді як бургери та роли — у межах основного меню (після завершення сніданків). Замовити страви зі «світового меню» можна через термінали самообслуговування, на «МакДрайві», через доставку або в мобільному застосунку.