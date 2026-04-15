Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У «МакДональдз» з’явилися 13 страв з іноземних меню — від Канади до Японії

Артем Черничко 15 квітня 2026
484

З 15 квітня українські ресторани «МакДональдз» запускають кампанію «Пограбування світового меню». Протягом обмеженого часу в закладах мережі будуть доступні страви, які зазвичай готують лише в окремих країнах.

Це частина першої загальноєвропейської кампанії мережі, у межах якої 13 позицій із восьми різних ринків з’являться в українському меню. Новинки будуть доступні з 15 квітня до 24 червня 2026 року (або до закінчення запасів продуктів).

В українському меню з’являться:

Бургери та роли

  • «Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер» із Канади
  • «Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял» із Канади
  • «МакКріспі Хот Хані» з Канади
  • Рол із креветками з Кіпру

Снеки та соуси

  • «МакШейкер Фрі» зі смаком рамен із Японії
  • «МакШейкер Фрі» зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру
  • Креветки з Хорватії
  • Соус зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру
  • Соус «Сичуанський стиль» із Китаю
  • Коктейльний соус із Хорватії

Десерт

  • «МакФлурі Попкорн-Карамель» із Індонезії

Напої

  • «McFizz Сакура» з Японії
  • «McFizz Манго» з Маврикію

Напої, десерти і картопля з соусами будуть доступні протягом усього дня, тоді як бургери та роли — у межах основного меню (після завершення сніданків). Замовити страви зі «світового меню» можна через термінали самообслуговування, на «МакДрайві», через доставку або в мобільному застосунку.

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.