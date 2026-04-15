У PinchukArtCentre пропонують безкоштовні татуювання за ескізами Алевтини Кахідзе

У PinchukArtCentre запустили незвичний проєкт у межах виставки «Радість» — відвідувачам пропонують безкоштовно зробити постійне татуювання за ескізами художниці Алевтини Кахідзе.

Авторські малюнки можна нанести на тіло просто в артцентрі. Ескізи поділяються на два типи: частина з них має обмежений тираж і виконується лише кілька разів, інші — доступні без обмежень. Обрати зображення можна перед самим сеансом.

Татуювання роблять кілька разів на тиждень — у четвер, п’ятницю та неділю з 12:00 до 18:00. Кожен сеанс триває до години, а на день передбачено шість слотів. Запис відкривається щоп’ятниці на наступний тиждень.

Приклади ескізів. Зображення: PinchukArtCentre

Процедуру проводить сертифікована майстриня, використовуються одноразові стерильні матеріали. Взяти участь можуть лише повнолітні відвідувачі, а місце для татуювання обирається індивідуально.

Після сеансу учасники отримують сертифікат, який підтверджує, що вони носять на собі оригінальну роботу художниці.