«Диявол носить Prada 2» закликають бойкотувати в Китаї через звинувачення в расизмі

Ірина Маймур 22 квітня 2026
Фільм «Диявол носить Prada 2» ще до виходу на екрани зіткнувся зі звинуваченнями в расизмі й відтворенні антиазійських стереотипів. У китайському сегменті інтернету вже з’явилися заклики бойкотувати стрічку, пише The Chosun Daily.

Хвиля критики прокотилася після появи ролика на офіційному YouTube-каналі 20th Century Studios. Увагу глядачів привернула персонажка на ім’я Цінь Чжоу (Qin Zhou) — асистентка головної героїні Енді, яку грає Енн Гетевей. Роль асистентки виконує китайсько-американська акторка Гелен Дж. Шен. Частина користувачів вважає, що ім’я дівчини звучить надто близько до «Ching Chong» — расистської образи, яку історично використовували для висміювання китайської мови та людей азійського походження.

Критику також викликав сам образ героїні. У фрагменті фільму її показали в окулярах і картатій сорочці, що контрастує з гламурним світом моди, де відбуваються події стрічки. Окремі коментатори також вважають проблемними сцени, де персонажка відкрито критикує керівницю або поводиться хвалькувато, бо це, на їхню думку, підсилює негативні стереотипи щодо азійських працівників.

У соцмережах, зокрема на Weibo, користувачі закликають не йти на фільм і звинувачують стрічку в тому, що вона намагається працювати на китайському ринку, водночас ображаючи китайську аудиторію.

«Диявол носить Prada 2» є продовженням фільму 2006 року. У сиквелі знову знімаються Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі, тому інтерес до стрічки був високим ще до релізу.

Читайте також
Lufthansa скасовує 20 тисяч літніх рейсів через дефіцит пального — під ударом ключові європейські хаби Kraftwerk програли одну з найдовших музичних справ про авторське право У США затримали чоловіка, який крав LEGO і підкладав у коробки макарони До річниці смерті Прінса вийшла невидана пісня With This Tear
Час зносити сталінки й хрущовки? 22 квітня 2026 Malkorrheeay onakoul ve pirrro: ось 7 виконавців, які співають вигаданими мовами 21 квітня 2026 «Ейфорія»: «Секс і місто» для покоління Z уже не те 21 квітня 2026 Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 33 19 квітня 2026 Архітектурний гід Києва: Чоколівка 17 квітня 2026

