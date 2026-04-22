У США затримали чоловіка, який крав LEGO і підкладав у коробки макарони

У США затримали чоловіка, якого підозрюють у схемі з крадіжками конструкторів LEGO з мережі магазинів Target. Про це повідомляє The Guardian.

28-річний Джаррелл Августін, за даними поліції міста Ірвайн, купував набори, відкривав їх, забирав цінні деталі конструктора, а потім повертав товар назад у магазин. Усередину коробок він іноді клав макарони, щоб вага виглядала правдоподібно.

За підрахунками ритейлера, схема могла включати щонайменше 70 випадків по всій країні і завдати збитків приблизно на $34 тисячі.

Irvine police have arrested a man on suspicion of stealing Lego pieces by removing them from their boxes and replacing them with dried pasta. The man would then allegedly return the boxes to Target for a refund.



Розслідування почалося наприкінці 2025 року, коли служба безпеки Target помітила підозрілі повернення: коробки були відкриті, а всередині не вистачало деталей. Далі підключилася поліція, яка через відеоспостереження встановила підозрюваного.

За версією слідства, чоловік або забирав лише фігурки, які мають окрему цінність на вторинному ринку, або повністю виймав деталі й замінював їх на дешеві предмети.

Цей випадок — не поодинокий. У США останнім часом фіксують зростання крадіжок LEGO. У квітні, наприклад, правоохоронці вилучили викрадених наборів на суму близько $1 мільйон у рамках іншої справи.