Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

До річниці смерті Прінса вийшла невидана пісня With This Tear

Іван Назаренко 22 квітня 2026
638
До річниці смерті Прінса вийшла невидана пісня With This Tear

До 10-ї річниці смерті Прінса вийшов раніше не виданий трек With This Tear — фортепіанна балада, записана ще у 1991 році на студії Paisley Park, повідомляє Euronews.

У своєму оригінальному вигляді це повністю авторська робота Прінса — він написав, спродюсував і виконав її сам. Сучасну ж версію заново звів Кріс Джеймс.

Цікаво, що композиція вже жила раніше. У 1992 році її випустила Селін Діон на своєму однойменному альбомі. Співачка відреагувала на реліз, назвавши пісню «подарунком», який вона цінує вже багато років.

Представники спадщини Прінса кажуть, що у 2026 році планують випустити цілий альбом із раніше не виданими записами музиканта.

Крім того, нещодавно спадкоємці музиканта відмовилися дозволити використання його пісень у фільмі про Меланію Трамп. За словами продюсерів, Прінс не хотів би, щоб його музика асоціювалася з Дональдом Трампом.

Фото: penner / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.