Кіноакадемія змінила правила «Оскара»: ШІ-актори й ШІ-сценарії не претендуватимуть на нагороди

Американська кіноакадемія оновила правила премії «Оскар». Зміни стосуються використання штучного інтелекту, міжнародної категорії, акторських номінацій і кількох технічних категорій, пише The Hollywood Reporter.

Академія вперше окремо прописала підхід до генеративного ШІ. Використання таких інструментів саме по собі не впливатиме на шанси фільму отримати номінацію. Водночас Академія зможе вимагати додаткову інформацію про те, як саме у фільмі використовували ШІ та яким був внесок людини.

У сценарних категоріях на нагороди зможуть претендувати лише сценарії, написані людьми. В акторських категоріях враховуватимуть тільки ролі, зазначені в офіційних титрах фільму й виконані людьми за їхньої згоди.

Зміни торкнулися й категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Раніше країна або регіон могли висунути лише одну стрічку через затверджений відбірковий комітет. Тепер фільм також зможе претендувати на розгляд у цій категорії, якщо здобуде головну нагороду на одному з шести фестивалів: у Берліні, Пусані, Каннах, Санденсі, Торонто або Венеції.

Це означає, що одна країна або регіон теоретично зможе отримати кілька номінацій у міжнародній категорії. Сам «Оскар» за міжнародний фільм тепер вручатимуть не країні чи регіону: нагороду прийматиме режисер від імені творчої команди фільму. Ім’я режисера також вказуватимуть на табличці статуетки після назви фільму та, за потреби, країни або регіону.

Кіноакадемія також дозволила акторам і акторкам отримувати кілька номінацій в одній категорії за різні ролі. Раніше, якщо один виконавець мав кілька робіт із достатньою кількістю голосів, до номінації потрапляла лише роль із вищим результатом.

Окремо оновили правила Governors Awards — церемонії, де Академія вручає почесні «Оскари», премію Ірвінга Тальберга та гуманітарну нагороду імені Джина Гершолта. Відтепер щороку серед лауреатів мають бути представлені щонайменше три різні професійні напрями кіноіндустрії.

Також у категорії «Найкращий кастинг» кількість людей, які можуть отримати статуетку, збільшили з двох до трьох. У категорії «Найкраща операторська робота» тепер формуватимуть шортліст із 20 фільмів.

Для категорії «Найкраща оригінальна пісня» уточнили правила подання композицій, які починаються на фінальних титрах: до заявки потрібно додавати останні 15 секунд фільму перед титрами. У категорії «Найкращі візуальні ефекти» члени Академії зможуть голосувати у фінальному раунді лише після перегляду спеціальних трихвилинних роликів «до і після».

99-та церемонія «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року.