В Іспанії бари й ресторани штрафуватимуть за роботу терас у сильну спеку

В Іспанії бари й ресторани можуть отримати штрафи понад €50 тисяч, якщо змушуватимуть працівників обслуговувати гостей на відкритих терасах під час небезпечної погоди без належного захисту. Про це пише Diario de Avisos.

Нові правила мають захистити працівників під час екстремальної спеки, повеней, сильних злив або снігопадів. Обмеження застосовуватимуть, коли державна метеослужба Іспанії оголошуватиме помаранчевий або червоний рівень небезпеки.

У таких випадках заклади мають скорочувати робочий день або призупиняти роботу на відкритому повітрі, якщо не можуть забезпечити достатній захист працівників.

Щоб тераси могли працювати, власники мають впровадити запобіжні заходи — наприклад, системи охолодження, затінення або інші технічні рішення проти високих температур. Якщо таких умов немає, обслуговування на терасі мають припинити, а гостей можна буде приймати всередині закладу.

Також працівники матимуть право відмовитися від роботи на вулиці, якщо це загрожує їхньому здоров’ю. За порушення правил Інспекція праці зможе накладати штрафи — у найсерйозніших випадках вони можуть перевищувати €50 тисяч.

Для туристів це означає, що в години пікової спеки літні тераси в Іспанії можуть бути тимчасово недоступні. Водночас закриття терас розглядають як крайній захід: перед цим заклади мають адаптувати графіки, збільшити перерви для персоналу й забезпечити захист від спеки.