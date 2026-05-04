Шакіра дала безкоштовний концерт на пляжі Ріо — його відвідали 2 мільйони людей

Артем Черничко 04 травня 2026
Колумбійська співачка Шакіра провела масштабний безкоштовний концерт на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро, зібравши близько 2 мільйонів людей. Шоу стало частиною світового туру співачки на підтримку її альбому «Las Mujeres Ya No Lloran», пише Pitchfork.

Виступ тривав близько трьох годин, охопивши головні хіти артистки, зокрема «Hips Don’t Lie», «Waka Waka (This Time for Africa)», «La Tortura» та «Whenever, Wherever».

Під час шоу до Шакіри приєдналися місцеві легенди — піонер тропікалії Каетано Велозу та його сестра Марія Бетанія. Також на сцені з’явилася бразильська зірка Anitta для виконання спільної пісні «Choka Choka».

Виступ на Копакабані вже став традицією для міста: у 2024 році тут виступала Мадонна, а у 2025-му — Леді Гага. Для Шакіри цей концерт мав особливе значення, про що вона заявила зі сцени, згадавши свій перший візит до Бразилії у 18-річному віці.

Альбом «Las Mujeres Ya No Lloran», на підтримку якого організовано тур, став першою повноцінною іспаномовною платівкою артистки за останні 19 років.

Фото: Pablo Porciuncula / AFP
