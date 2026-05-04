«Центр Української Моди»: київські креативники представили концепт нової айдентики ЦУМу

Артем Черничко 04 травня 2026
Київська креативна спільнота Yankov Club розробила концепт оновленої айдентики для ЦУМ Київ. Проєкт під назвою «Центр Української Моди» приурочили до дня заснування універмагу, який відзначили 1 травня.

Основна ідея полягає в актуалізації назви ЦУМ без її фізичної зміни. Команда запропонувала наповнити абревіатуру новим змістом: переосмислити «Центральний універмаг» як «Центр Української Моди». На думку авторів, це фіксує статус майданчика як головного осередку для представлення локальних брендів.

В основі концепції лежить дослідження досвіду відвідувачів та представників українських брендів. Yankov Club підкреслює, що аудиторія сприймає ЦУМ як осередок культури та історії, де модні покази проводили ще задовго до появи тижнів моди в їхньому сучасному вигляді.

Оновлена дизайн-система, розроблена спільнотою, побудована на модульній сітці та принципах центральної верстки. Таке рішення має на меті підкреслити сучасність інституції, зберігаючи при цьому її історичний контекст.

Yankov Club — київська креативна спільнота, що спеціалізується на створенні бренд-стратегій, комунікацій і нестандартних кампаній. Засновником спільноти є Ілля Янков, креативний директор; золотий призер фестивалю «Каннські леви».

Цього року київському ЦУМу виповнилося 87 років: універмаг відкрили для відвідувачів 1 травня 1939 року. Будівля у стилі ар-деко на момент відкриття вирізнялася такими архітектурними особливостями, як високі стелі, мармурові сходи, монументальні колони з капітелями, мозаїчна підлога та наявність ліфтів.

Фото на обкладинці: Haidamac / Wikimedia Commons. Інші зображення: Yankov Club
