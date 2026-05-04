Напередодні балу Met Gala в Нью-Йорку спалахнули протести через участь Джеффа Безоса

Іван Назаренко 04 травня 2026
Щорічний бал Met Gala опинився під тиском критики через участь засновника Amazon Джеффа Безоса та його дружини Лорен Санчес Безос як фінансових партнерів події. Про це повідомляє The New York Times.

У метро та на вулицях Нью-Йорка з’явилися плакати із закликами бойкотувати подію, а в соцмережах її називали «Amazon Prime Gala» або «Bezos Ball». Активісти також проєктували антикорпоративні меседжі на фасади будівель, зокрема на «Емпайр-Стейт-Білдінг».

Також новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані відмовився відвідувати захід, заявивши, що його пріоритет — питання доступності життя в місті.

Окремі акції організувала група Everyone Hates Elon: вони розмістили у будівлі Музею мистецтва «Метрополітен», де і проходить Met Gala, сотні пляшок із фейковою сечею — натяк на скарги працівників Amazon щодо заборони виходити до вбиральні під час роботи.

Крім того, інфлюенсер Блейклі Торнтон, який минулого року брав інтерв'ю у зірок на червоній доріжці Met Gala, заявив, що не підтримує співпрацю з Безосом і не відвідуватиме захід.

Сам бал Met Gala існує з 1948 року як благодійний захід для підтримки музею, але за останні десятиліття перетворився на глобальну попкультурну подію з участю зірок, музикантів і дизайнерів.

