Адміністрація Львова використала згенероване ШІ-фото як підтвердження робіт, яких не проводили

Іван Назаренко 04 травня 2026
У Львові на «Гарячій лінії міста» опублікували згенероване ШІ-фото як підтвердження виконаних робіт, хоча насправді їх не проводили. Про це повідомляє міська рада.

Інцидент стався після звернення мешканця щодо обрізки сухих гілок дерева на вулиці Володимира Великого, 47. Уже за кілька годин у відповіді з’явилося повідомлення про нібито проведену санітарну обрізку разом із фото. Пізніше з’ясувалося, що зображення було створене штучним інтелектом.

За словами очільниці Франківської районної адміністрації Галини Нарівни, підрядник надіслав не фото виконаних робіт, а візуалізацію як дерево могло б виглядати після обрізки. Це мало слугувати аргументом, чому запропонований варіант втручання недоцільний. Втім, працівниця адміністрації помилково сприйняла зображення як підтвердження виконаних робіт і передала його у відповідь заявнику.

За цей випадок співробітниці оголосили догану. У міськраді зазначають, що це перший подібний інцидент за вісім років роботи «Гарячої лінії».

Наразі фахівці управління екології разом із підрядником мають виїхати на місце, щоб оцінити стан дерева і визначити, чи потрібне втручання.

Фото: Львівська міська рада
