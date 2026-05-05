Померла Доріс Фішер — співзасновниця бренду Gap

Померла співзасновниця Gap Inc. Доріс Фішер — їй було 94 роки. Про це повідомили у компанії.

Разом із чоловіком Дональдом Фішером вона заснувала бренд у 1969 році після того, як не змогла знайти джинси потрібного розміру. Перший магазин відкрили в Сан-Франциско, там продавали джинси Levi’s і музичні платівки. Згодом компанія перетворилася на глобальну мережу одягу й стала одним із символів масової моди у США.

У компанії Доріс Фішер відповідала за асортимент і візуальний стиль бренду, вона працювала як мерчандайзерка майже 40 років. Саме вона запропонувала назву Gap, яка відсилає до розриву поколінь і ідеї універсального одягу для різних вікових груп.

З часом Gap Inc. розширилася, запустивши бренди Banana Republic та Old Navy. Сьогодні компанія працює на глобальному ринку й генерує понад $15 мільядрів річного доходу.

Окрім бізнесу, родина Фішерів активно займалася філантропією. Вони зібрали одну з найбільших приватних колекцій сучасного мистецтва у США й передали понад 1100 робіт до Сан-Франциського музею сучасного мистецтва.

Родина Фішер повідомила, що її сини продовжать бізнес і благодійні проєкти.