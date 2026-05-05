Пулітцерівська премія оголосила лауреатів-2026: серед переможців — розслідування про Трампа

У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії 2026 року в категоріях літератури, драматургії, музики та журналістики. Повний список переможців опублікували на офіційному сайті премії.

У категорії Fiction («Художня література») переміг роман «Падіння янгола» («Angel Down») Деніела Крауса. Це історія про Першу світову війну, яка «поєднує алегорію, магічний реалізм і наукову фантастику в цілісне полотно, написана одним реченням».

У категорії Drama («Драматургія») відзначили п’єсу «Звільнення» («Liberation») Бесс Вол. Вона «досліджує історію груп підвищення феміністичної обізнаності 1970-х років».

Премію в категорії History («Історична книжка») отримала Джилл Лепор за книжку «Ми, народ: історія Конституції США» («We the People: A History of the U.S. Constitution»). У ній авторка пояснює, чому «Конституцію США так складно змінити, зокрема через історії невдалих поправок, які пропонували маргіналізовані групи».

У біографічній категорії перемогла Аманда Вейлл із книжкою «Гордість і насолода: сестри Скайлер в епоху революції» («Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution»). Це «біографія двох доньок впливових нідерландських землевласників, які залишили свій слід в історії США на тлі подій Американської революції».

У категорії «Memoir or Autobiography» («Мемуари або автобіографія») нагороду отримала Їюнь Лі за книжку «Речі в природі просто зростають» («Things in Nature Merely Grow»). Це мемуари про те, як письменниця переживає смерть молодшого сина, який пішов із життя трохи більше ніж через шість років після старшого брата.

У номінації Poetry («Поезія») перемогла Джуліана Спар зі збіркою «Ars Poeticas». У ній поетка «через власне розчарування переосмислює ставлення до поезії як мистецької форми, спільноти й політики».

У категорії General Nonfiction («Документальна проза») переміг Браян Голдстоун із книжкою «Для нас немає місця: працюючі й бездомні в Америці» («here Is No Place for Us: Working and Homeless in America»). Книжка розповідає «про кризу сімейної бездомності серед так званих “працюючих бідних” у США».

У музичній категорії Пулітцерівську премію отримала Ґабріела Лена Франк за твір «Picaflor: A Future Myth» («Пікафлор: Міф майбутнього»), натхненний приборканням каліфорнійських пожеж та андськими легендами.

Видання The Washington Post отримало дві Пулітцерівські премії. У категорії «Служіння суспільству» редакцію відзначили за висвітлення перебудови федеральних агентств адміністрацією Дональда Трампа та наслідків скорочень. Ще одну нагороду видання здобуло в категорії «Фотографія-фічер» — за фотоесе Джахі Чіквендіу про молоду сім’ю, в якій радість народження першої дитини настає на тлі важкої хвороби батька.

Видання The New York Times стало лауреатом у трьох категоріях. Редакція отримала премію в номінації «Розслідувальна журналістика», Маша Ґессен — у категорії «Колонки» за репортажні есеї про зростання авторитарних режимів, а фотограф Сахер Альгорра — за серію знімків про наслідки війни в Газі.

Спеціальну відзнаку отримала журналістка Джулі К. Браун за серію розслідувань «Perversion of Justice» («Спотворення правосуддя») про Джеффрі Епштейна.

Пулітцерівська премія — одна з найпрестижніших нагород США у сфері журналістики, літератури, драматургії та музики, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Її вручають щороку з 1917 року. Переможці премії отримують $15 тисяч.