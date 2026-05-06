Вийшов трейлер байопіку про шеф-кухаря Ентоні Бурдена — з Домініком Сессою й Антоніо Бандерасом

Артем Черничко 06 травня 2026
Студія A24 представила перший трейлер фільму «Тоні» — біографічної драми про юність легендарного шеф-кухаря, письменника та мандрівника Ентоні Бурдена. Стрічка фокусується на подіях 1975 року, коли 19-річний майбутній шеф лише розпочинав свій шлях на кухні. Прем’єра в кінотеатрах запланована на це літо.

Головну роль виконав Домінік Сесса («Залишенці»). Також у картині знялися Антоніо Бандерас, Емілія Джонс та Лео Вудалл. Режисером виступив Метт Джонсон («BlackBerry»).

Спадкоємці Бурдена підтримали створення фільму, зазначивши, що це нестандартний байопік, який не намагається переказати всю біографію. Натомість стрічка є інтерпретацією одного визначального літа, що розкриває складний характер і внутрішні суперечності юного Бурдена. «Взагалі-то я не клятий кухар, я письменник», — заявляє герой у трейлері, намагаючись знайти себе.

Режисер Метт Джонсон зазначив, що Домінік Сесса ідеально втілив образ, оскільки має багато спільного з Бурденом — обоє з Джерсі, обоє навчалися в приватних школах, де почувалися аутсайдерами.

Ентоні Бурден — всесвітньо відомий шеф-кухар, автор бестселерів та ведучий тревел-шоу, який змінив уявлення про гастрономічну культуру. Він пішов із життя у червні 2018-го у віці 61 року.

