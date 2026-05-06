На аукціон виставлять особисті речі Меттью Перрі — зокрема сценарії «Друзів»

Особисті речі актора Меттью Перрі, зірки серіалу «Друзі», виставлять на благодійний аукціон. Його проведуть у партнерстві з фондом актора, який працює над подоланням стигми довкола залежностей, пише Variety.

Серед лотів, пов’язаних із «Друзями», буде колекція з 26 сценаріїв серіалу. Зокрема, сценарії епізодів «Епізод із засмагою Росса» («The One With Ross’s Tan»), «Епізод, де Джої говорить французькою» («The One Where Joey Speaks French») та двосерійного фіналу «Останній» («The Last One»).

Також на аукціон виставлять два сценарії з підписами Перрі та його колег по серіалу — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізи Кудроу, Метта Леблана й Девіда Швіммера. Їх передала студія Warner Bros.

Серед інших лотів — фотоальбом «Епізод з останньою вечерею» («The One With the Last Supper») з листом від «Дженні» на останній сторінці, а також репліка жовтої рамки навколо вічка з дверей квартири Моніки.

Аукціон стартує 5 червня. Чистий прибуток спрямують на підтримку роботи Фонду Меттью Перрі — зокрема на програми, які допомагають людям із залежностями отримати доступ до лікування, ресурсів і спільноти.

Серед отримувачів коштів також будуть стипендіальна програма Фонду Меттью Перрі для лікарів і дослідників, які працюють із темою залежностей, у Массачусетській загальній лікарні, фестиваль тверезого відновлення Healing Appalachia та гранти для організацій, які допомагають людям із залежностями.

На аукціон також виставлять премію Перрі SAG Award 1995 року за найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі та особисту колекцію мистецтва, зокрема роботи Бенксі й Мела Бохнера.

Попередні ставки вже відкрили. Лоти можна буде побачити в шоурумі Heritage Auctions у Беверлі-Гіллз із 18 до 29 травня. Сам аукціон відбудеться 5 червня онлайн і наживо в Далласі.

Актор був знайдений мертвим 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. Розтин підтвердив, що смерть настала через гострий вплив кетаміну, а додатковими факторами стали утоплення, серцеві проблеми та вплив інших речовин.

Протягом десятиліть Меттью Перрі боровся з алкогольною та наркотичною залежністю. У 2022 році, за рік до своєї смерті, актор випустив книгу мемуарів «Друзі, коханки і велика халепа», в якій, зокрема, детально розповів про свою залежність.