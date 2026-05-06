Кияни втретє вимагають звільнити директорку Департаменту охорони культспадщини — петиція

На сайті Київради зареєстрували петицію з вимогою звільнити Марину Соловйову з посади директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Це вже третя подібна петиція. Попередні дві набрали необхідну кількість голосів, однак київська влада їх відхилила.

Автор нової петиції Анатолій Погорілий заявляє, що Соловйова закрила доступ громадськості та преси до засідань Департаменту. На його думку, це порушує принципи публічності та прозорості ухвалення управлінських рішень.

У тексті петиції також ідеться, що після переходу до закритого формату Департамент почав ухвалювати рішення, які, на думку автора, суперечать меті його роботи. Серед прикладів він називає виключення з переліку пам’яток Будинку Правікова 1880 року для реалізації проєкту забудови, а також погодження руйнування найстарішого кафе на Андріївському узвозі «Світлиця».

Автор петиції стверджує, що Департамент систематично не вживає заходів для внесення історичних будівель до пам’яткоохоронних переліків. За його словами, лише за минулий рік Київська міська прокуратура подала понад 10 позовів щодо бездіяльності Департаменту в питаннях охорони пам’яток та цінної історичної забудови.

У петиції також згадують садибу Зеленських 1890 року, садибу Мурашка та садибу Терещенків. Автор зазначає, що садибу Зеленських досі не відновили, садиба Мурашка руйнується, а роботи зі збереження садиби Терещенків не розпочали.

Окремо в петиції йдеться, що Департамент досі не опрацював проєкт рішення Київради щодо захисту будівель, старших за 100 років. Також автор стверджує, що за минулий рік Департамент не подав жодного позову до суду щодо повернення пам’яток від недобросовісних власників.

У петиції вимагають звільнити Марину Соловйову, зробити засідання Департаменту відкритими, провести незалежний аудит його попередньої діяльності та призначити нового керівника через публічний конкурс.

Також автор просить розробити правила охорони культурної спадщини Києва та надати додатковий охоронний статус цінній історичній забудові.