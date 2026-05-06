Неподалік Колізею в Римі відкрився ресторан української кухні

Іван Назаренко 06 травня 2026
У Римі неподалік Колізею відкрився український ресторан «Анастасія». Заклад позиціонують як простір для популяризації української кухні серед туристів і місцевих жителів, пише PostEat.

Це другий ресторан мережі, перший заклад працює поблизу Неаполя, у містечку Квальяно. Новий заклад у Римі відкрив український ресторатор Микола Олексів, який, за його словами, мріяв про ресторан у столиці Італії ще з середини 2010-х років.

За словами власника, пошук приміщення в центрі Риму тривав кілька років. Локацію не здавали в оренду, тож довелося домовлятися про викуп права на приміщення.

Основу меню складають класичні українські страви: борщ, вареники, деруни, голубці, холодець і котлета по-київськи. Частину позицій адаптували до смаків гостей з різних країн. Наразі заклад пропонує близько 35 страв, а середній чек становить приблизно €40.

Власник пояснює свій вибір Риму великим туристичним потоком і численною українською громадою. За його словами, заклад має стати не лише рестораном, а й майданчиком для знайомства іноземців з українською культурою через гастрономію.

