Канадський музикант подав до суду на Google — ШІ-пошукач компанії назвав його сексуальним злочинцем

Канадський скрипаль Ешлі МакАйзек подав позов проти Google через помилковий ШІ-огляд у пошуку, який назвав його «засудженим сексуальним злочинцем». Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Позов подали до Вищого суду Онтаріо. Музикант вимагає щонайменше 1,5 мільйона канадських доларів компенсації та стверджує, що компанія відповідальна за поширення неправдивої інформації через функцію AI Overview у пошуку Google.

За словами МакАйзека, через цей опис у грудні 2025 року організатор скасував його концерт. У позові йдеться, що згенерований штучним інтелектом текст також містив неправдиві твердження про сексуальні злочини проти дітей і насильство.

Адвокати музиканта наголошують, що Google несе відповідальність незалежно від того, що інформацію створив алгоритм, а не людина. У позові зазначено, що компанія не повинна мати меншу відповідальність лише тому, що наклеп поширило програмне забезпечення.

Після того як історія потрапила в медіа, Google видалила помилковий ШІ-опис. У компанії тоді заявили, що використовують подібні випадки для покращення системи та можуть вживати заходів відповідно до власних правил.

Сам Ешлі МакАйзек заявив, що вирішив публічно говорити про ситуацію, аби очистити своє ім’я. Водночас після подання позову він відмовився від подальших коментарів, зазначивши, що справа має вирішуватися в суді.