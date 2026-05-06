Помер засновник CNN та медіареволюціонер Тед Тернер

Артем Черничко 06 травня 2026
У середу, 6 травня, телеканал CNN повідомив про смерть свого засновника — американського медіамагната й філантропа Теда Тернера. Йому було 87 років. Тернер назавжди змінив правила гри в журналістиці, перетворивши новини з вечірніх випусків на безперервний глобальний потік, доступний 24/7.

«Тед був і завжди залишатиметься духом-покровителем нашого каналу. Він — гігант, на чиїх плечах ми всі стоїмо», — заявив голова CNN Worldwide Марк Томпсон.

Тед Тернер запустив CNN у 1980 році. У 1991-му журнал Time визнав його «Людиною року» за «вплив на динаміку подій та перетворення глядачів у 150 країнах на миттєвих свідків історії».

Окрім створення медіаімперії, Тернер увійшов в історію як один із найщедріших меценатів. У 1998 році він заснував Фонд Організації Об'єднаних Націй та зробив історичну пожертву в розмірі $1 мільярд на підтримку програм ООН. Він був ініціатором створення організації Nuclear Threat Initiative, яка фокусується на запобіганні ядерним, біологічним та технологічним загрозам.

Останні роки життя медіамагнат боровся з прогресуючим розладом мозку — деменцією з тільцями Леві, про що він публічно оголосив у 2018 році. У 2025 році Тернер також переніс легку форму пневмонії.

У Теда Тернера залишилося п'ятеро дітей, 14 онуків та двоє правнуків.

